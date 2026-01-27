Стало известно, какое место в рейтинге по туристической привлекательности занимает Рязанская область

В опубликованном рейтинге туристической привлекательности российских регионов за 2025 год Рязанская область заняла 43-е место. По сравнению с прошлым годом её позиции ухудшились. Отмечается, что регионы оценивались по 12 критериям, среди которых — количество объектов культурного наследия, уровень развития туристической отрасли и инфраструктуры, траты туристов на проживание, доходность сферы туризма и гостеприимства и другие аспекты. Рязанская область вошла во вторую группу рейтинга — «Крепкие профи», которая объединяет экономически развитые субъекты России, прилагающие усилия по развитию туризма.

Стало известно, какое место в рейтинге по туристической привлекательности занимает Рязанская область. Об этом сообщает « Интерфакс ».

В опубликованном рейтинге туристической привлекательности российских регионов за 2025 год Рязанская область заняла 43-е место. По сравнению с прошлым годом её позиции ухудшились.

Отмечается, что регионы оценивались по 12 критериям, среди которых — количество объектов культурного наследия, уровень развития туристической отрасли и инфраструктуры, траты туристов на проживание, доходность сферы туризма и гостеприимства и другие аспекты.

Рязанская область вошла во вторую группу рейтинга — «Крепкие профи», которая объединяет экономически развитые субъекты России, прилагающие усилия по развитию туризма.