Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над Россией
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По данным Минобороны РФ, 9 БПЛА сбили над территорией Курской области, 5 — над Краснодарским краем, 3 — над акваторией Азовского моря, по одному — над Орловской и Белгородской областями.