Сасовская прокуратура помогла вернуть украденные деньги пенсионерке

По данным следствия, у 73-летней женщины в июне 2025 года украли имущество на сумму более 58 тыс. рублей. Неизвестный проник в её незапертый дом и ограбил. Сасовский районный суд вынес приговор виновному, но ущерб он так и не возместил. В свою очередь, прокурор потерпевшей подал в суд иск, чтобы взыскать эти деньги, — он удовлетворил требования в полном объёме. Теперь пенсионерке вернут деньги. Исполнение судебного решения контролируют.

