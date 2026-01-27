Рязанцы снова пожаловались на состояние дорог и тротуаров

Жители Рязани продолжают сообщать о проблемах с уборкой и состоянием улично-дорожной сети. По словам горожан, на улице Разина из-за ям застряли сразу несколько автомобилей — водителям пришлось выталкивать машины вручную.

Кроме того, сложности с передвижением зафиксированы в районе Рязанского радиотехнического университета. Подписчики Telegram-канала «Топор. Рязань» отмечают, что участок от остановки «ТРК Полетаевский» до Радиоинститута находится в неудовлетворительном состоянии, из-за чего пешеходам, в том числе детям, сложно добираться до школы.

По словам местных жителей, меры по устранению проблем на указанных участках пока не приняты.