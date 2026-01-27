Рязанцам рассказали, когда лучше всего искать работу

Рынок труда в Рязанской области демонстрирует выраженную сезонность. Об этом говорится в аналитике Head Hunter за январь 2026 года. По данным сервиса, наибольшая активность работодателей приходится на февраль-апрель и сентябрь-ноябрь. Эти периоды связаны с утверждением бюджетов и запуском новых проектов.

Самым активным месяцем по количеству вакансий в 2025 году стал сентябрь — в регионе разместили более 8 тыс. предложений о работе. При этом самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в декабре — 70 тыс. рублей, что на 15% выше показателя декабря 2024 года.

В hh.ru отмечают, что весной компании чаще расширяют штат, а осенью корректируют численность персонала и закрывают ключевые кадровые потребности. К концу года активность по постоянному найму снижается, однако растет спрос на подработку и частичную занятость.

Июль и август остаются наименее активными месяцами на рынке труда из-за отпускного периода.