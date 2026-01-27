Рязанцам показали, как устраняют последствия снегопада
Отмечается, что из-за снегопада Дирекция благоустройства мобилизовала все имеющиеся силы и средства. Работы ведутся в круглосуточном режиме. С утра выведены машины для уборки тротуаров, задействованы 15 КДМ для подметания и обработки дорог, привлечены 87 работников для расчистки остановок общественного транспорта и тротуаров. Бригады механической уборки вывозят снег в Железнодорожном и Советском районах. Расчистка центральных дорог во всех районах продолжится ночью.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.