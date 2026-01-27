Рязань
Россиянам разъяснили: наличие больничного не мешает свободно передвигаться
Закон о социальном страховании допускает уменьшение соцвыплат при нарушении больничного режима. Но подтвердить это «крайне трудно», особенно при амбулаторном лечении. Эксперт указал, что нарушение фиксируется, если пациент не приходит на контрольный осмотр или самовольно уходит из больницы после госпитализации.

Листок нетрудоспособности не препятствует передвижению гражданина. Об этом RT рассказал адвокат Михаил Салкин.

Он подчеркнул, что закон о социальном страховании допускает уменьшение соцвыплат при нарушении больничного режима. Но подтвердить это «крайне трудно», особенно при амбулаторном лечении.

Эксперт указал, что нарушение фиксируется, если пациент не приходит на контрольный осмотр или самовольно уходит из больницы после госпитализации.

«Даже если работодатель усматривает, что больничный получен, чтобы съездить на пляж позагорать, можно только формально направить обращение в Соцфонд с просьбой провести проверку законности оформления документа», — заключил Салкин.