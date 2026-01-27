Россиян призвали быть осторожнее при записи к врачу

Мошенники начали активно обманывать россиян, пытающихся записаться к врачу, вымогая у них личные данные для доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский, передает 360.ru. Мошенническая схема заключается в том, что аферисты под предлогом записи на прием к врачу пытаются получить код для смены пароля на «Госуслугах». Дворянский отметил, что россиянам, ставшим жертвами мошенников и отправившим им код, необходимо незамедлительно сменить учетные данные и заблокировать банковские карты. Он также рекомендовал обратиться в полицию.

Специалист подчеркнул важность соблюдения простого правила: никогда не сообщать коды, не пересылать их и не диктовать по телефону. Он добавил, что использование двухфакторной аутентификации и запрет на кредиты может значительно повысить безопасность. Дворянский также отметил, что отсутствие антивирусного ПО на телефоне является серьезной ошибкой, так как это может привести к автоматической установке вредоносных программ.