Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-9°
Срд, 28
-4°
Чтв, 29
ЦБ USD 76.55 0.54 28/01
ЦБ EUR 90.93 0.64 28/01
Нал. USD 77.46 / 77.10 27/01 18:30
Нал. EUR 91.01 / 91.40 27/01 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 356
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 588
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 293
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 582
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиян призвали быть осторожнее при записи к врачу
Мошенники начали активно обманывать россиян, пытающихся записаться к врачу, вымогая у них личные данные для доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский, передает 360.ru. Мошенническая схема заключается в том, что аферисты под предлогом записи на прием к врачу пытаются получить код для смены пароля на «Госуслугах». Дворянский отметил, что россиянам, ставшим жертвами мошенников и отправившим им код, необходимо незамедлительно сменить учетные данные и заблокировать банковские карты. Он также рекомендовал обратиться в полицию.

Мошенники начали активно обманывать россиян, пытающихся записаться к врачу, вымогая у них личные данные для доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский, передает 360.ru.

Мошенническая схема заключается в том, что аферисты под предлогом записи на прием к врачу пытаются получить код для смены пароля на «Госуслугах».

Дворянский отметил, что россиянам, ставшим жертвами мошенников и отправившим им код, необходимо незамедлительно сменить учетные данные и заблокировать банковские карты. Он также рекомендовал обратиться в полицию.

Специалист подчеркнул важность соблюдения простого правила: никогда не сообщать коды, не пересылать их и не диктовать по телефону. Он добавил, что использование двухфакторной аутентификации и запрет на кредиты может значительно повысить безопасность. Дворянский также отметил, что отсутствие антивирусного ПО на телефоне является серьезной ошибкой, так как это может привести к автоматической установке вредоносных программ.