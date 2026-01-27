Российские юниоры выступят на соревнованиях по пятиборью с флагом и гимном

«Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) принял решение допустить на соревнования под эгидой организации российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19 без каких-либо ограничений — в национальной форме, под государственным флагом и с гимном», — написал он в своем Telegram-канале. Дегтярев заявил, что такое решение — результат работы по защите интересов российских спортсменов и восстановлению конструктивного спортивного диалога.

Международный союз современного пятиборья разрешил российским юниорам выступать на своих соревнованиях в возрастных категориях U15, U17 и U19, но с использованием национальных символов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заявление министра спорта РФ, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.

