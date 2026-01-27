Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 321
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 285
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 574
Российские юниоры выступят на соревнованиях по пятиборью с флагом и гимном
Международный союз современного пятиборья разрешил российским юниорам выступать на своих соревнованиях в возрастных категориях U15, U17 и U19, но с использованием национальных символов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заявление министра спорта РФ, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.

