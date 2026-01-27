Путин заявил, что Россию просят не наносить удары по объектам на Украине

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, на которой обсуждались меры по защите региона от беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, на которой обсуждались меры по защите региона от беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет РИА Новости.

Дрозденко сообщил, что в области почти завершено строительство объектов, предназначенных для защиты воздушного пространства. По его словам, из 17 объектов введены в эксплуатацию 16, все они были софинансированы и уже показывают результат.

В ходе обсуждения губернатор отметил важность выполнения поручений президента по обеспечению безопасности региона. Путин в ответ заявил, что Россию просят воздерживаться от ударов по объектам на Украине. Дрозденко подчеркнул, что меры защиты необходимо продолжать, так как они имеют принципиальное значение.

Фото: сайт президента России.