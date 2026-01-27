Подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области

Рязанский ГАТУ подключится к профориентированию школьников и обучающихся ссузов Тульской области. О партнерстве в области аграрного образования подписали соглашение врио ректора РГАТУ Елена Правдина и заместитель Председателя Правительства Тульской области — министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Степин.

Соглашение определяет основы сотрудничества между вузом и регионом в целях обеспечения предприятий и организаций АПК Тульской области квалифицированными кадрами, а также с целью развития системы преемственности знаний и повышения производительности труда.

Основными направлениями взаимодействия и сотрудничества станут:

развитие системы высшего и среднего профессионального образования;

профессиональное ориентирование молодого подрастающего поколения;

обеспечение развития поступления в университет в рамках целевой квоты;

разработка мероприятий и эффективных инструментов, направленных на реализацию федерального проекта «Кадры в АПК».

В этом учебном году более 200 предложений о целевом обучении будет размещено на портале «Работа России». По сравнению с общим конкурсом, целевики зачисляются по своей квоте, имеют материальную поддержку от бизнес-партнера, уже закреплены на производственную практику и представляют, где будут работать после окончания обучения с возможностью воспользоваться мерами поддержки молодых специалистов.