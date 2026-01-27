Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-8°
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
-2°
ЦБ USD 76.01 0.09 27/01
ЦБ EUR 90.29 1.23 27/01
Нал. USD 77.72 / 77.20 27/01 16:30
Нал. EUR 91.16 / 91.36 27/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 321
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 285
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 574
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Под Рязанью отключили электроэнергию
В Рязанском районе 27 января произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

В Рязанском районе 27 января произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

В 13:15 из-за технологического нарушения без света остались жители Светлого и Старообрядческого проездов, улиц Светлой, Старый сад, Космодемьянской, 1-го проезда Ломоносова, Матросова, Пугачева, Разина, Чайкиной, Нагорной, Никуличинской, Пронской, Рязанской, Голенчинского шоссе, Баженова, а также района Голенчино.

На месте работает аварийная бригада.

По вопросам отключения можно обращаться по телефону: 55-01-12.