Под Рязанью отключили электроэнергию

В Рязанском районе 27 января произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

В Рязанском районе 27 января произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

В 13:15 из-за технологического нарушения без света остались жители Светлого и Старообрядческого проездов, улиц Светлой, Старый сад, Космодемьянской, 1-го проезда Ломоносова, Матросова, Пугачева, Разина, Чайкиной, Нагорной, Никуличинской, Пронской, Рязанской, Голенчинского шоссе, Баженова, а также района Голенчино.

На месте работает аварийная бригада.

По вопросам отключения можно обращаться по телефону: 55-01-12.