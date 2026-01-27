Павел Малков: произведения Салтыкова-Щедрина и сегодня звучат современно — в них легко узнаются характеры, ситуации и смыслы

Глава региона отметил, что Салтыков-Щедрин — один из самых острых, точных и афористичных русских писателей. «Он знал государственную службу не по книгам и говорил о власти, ответственности и человеческих слабостях прямо и без прикрас. Поэтому его произведения и сегодня звучат современно — в них легко узнаются характеры, ситуации и смыслы. Для Рязанской области эта дата имеет особое значение. Салтыков-Щедрин дважды служил в нашей губернии, занимал должность вице-губернатора и прекрасно понимал, что значит отвечать за людей и принятые решения», — сказал Павел Малков.

Губернатор региона Павел Малков заявил, что произведения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина и сегодня звучат современно — в них легко узнаются характеры, ситуации и смыслы. Об этом он сказал в день 200-летия со дня рождения писателя, сообщила пресс-служба облправительства.

Глава региона отметил, что Салтыков-Щедрин — один из самых острых, точных и афористичных русских писателей.

«Он знал государственную службу не по книгам и говорил о власти, ответственности и человеческих слабостях прямо и без прикрас. Поэтому его произведения и сегодня звучат современно — в них легко узнаются характеры, ситуации и смыслы. Для Рязанской области эта дата имеет особое значение. Салтыков-Щедрин дважды служил в нашей губернии, занимал должность вице-губернатора и прекрасно понимал, что значит отвечать за людей и принятые решения», — сказал Павел Малков.

План юбилейных мероприятий губернатор обсудил на заседании облправительства, которое он провел 27 января.

По словам и. о. министра культуры Елены Солохиной, в этом году запланировано более 130 событий. Рязанская область вошла в число регионов, где пройдут мероприятия Всероссийского плана празднования юбилейной даты. В их числе спектакль «Господа Головлевы. Маменька» Театра юного зрителя, программа филармонии «Смелые сказки с музыкальными иллюстрациями», лекция-концерт музыкального театра «Салтыков-Щедрин и романтическая опера».

Сегодня состоялся торжественный митинг у памятника писателю на улице Николодворянской, в Рязанской научной библиотеке имени Горького организована межрегиональная конференция, на которой исследователи литературы, историки, краеведы и студенты обсуждают вопросы сохранения наследия Салтыкова-Щедрина. Накануне прошла встреча с создателями фильма по произведениям русского сатирика. На вопросы зрителей отвечала киноактриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер Наталья Бондарчук.

На протяжении всего юбилейного года запланированы и уже проходят книжные выставки, литературные вечера и путешествия-викторины, тематические встречи, лекции, видео-экскурсы. В рамках федерального проекта «Культура для школьников» учреждения культуры приглашают учащихся на литературные часы и музейные уроки, посвященные творчеству и жизни писателя.