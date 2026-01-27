Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 356
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 588
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 293
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 582
Павел Малков: произведения Салтыкова-Щедрина и сегодня звучат современно — в них легко узнаются характеры, ситуации и смыслы
Губернатор региона Павел Малков заявил, что произведения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина и сегодня звучат современно — в них легко узнаются характеры, ситуации и смыслы. Об этом он сказал в день 200-летия со дня рождения писателя, сообщила пресс-служба облправительства.

План юбилейных мероприятий губернатор обсудил на заседании облправительства, которое он провел 27 января.

По словам и. о. министра культуры Елены Солохиной, в этом году запланировано более 130 событий. Рязанская область вошла в число регионов, где пройдут мероприятия Всероссийского плана празднования юбилейной даты. В их числе спектакль «Господа Головлевы. Маменька» Театра юного зрителя, программа филармонии «Смелые сказки с музыкальными иллюстрациями», лекция-концерт музыкального театра «Салтыков-Щедрин и романтическая опера».

Сегодня состоялся торжественный митинг у памятника писателю на улице Николодворянской, в Рязанской научной библиотеке имени Горького организована межрегиональная конференция, на которой исследователи литературы, историки, краеведы и студенты обсуждают вопросы сохранения наследия Салтыкова-Щедрина. Накануне прошла встреча с создателями фильма по произведениям русского сатирика. На вопросы зрителей отвечала киноактриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер Наталья Бондарчук.

На протяжении всего юбилейного года запланированы и уже проходят книжные выставки, литературные вечера и путешествия-викторины, тематические встречи, лекции, видео-экскурсы. В рамках федерального проекта «Культура для школьников» учреждения культуры приглашают учащихся на литературные часы и музейные уроки, посвященные творчеству и жизни писателя.

Губернатор Павел Малков поручил обеспечить достойный уровень проведения всех мероприятий, которые должны быть интересными, неформальными, запоминающимися всем участникам. Он также добавил, что принял участие в видеопроекте «Российской газеты». Вместе с другими губернаторами, артистами и музыкантами прочитали «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».