Онищенко высказался о необходимости разработки вакцины от вируса Нипах

Академик РАН Геннадий Онищенко высказал мнение о необходимости разработки вакцины от вируса Нипах, несмотря на то, что в настоящее время нет потребности в массовой вакцинации населения. Об этом пишет НСН.

Он отметил, что Роспотребнадзор уже выпустил рекомендации для туристов, отправляющихся в Индию и Юго-Восточную Азию, в связи с недавней вспышкой этого смертельного вируса.

Как сообщается на сайте, смертность от вируса Нипах достигает 70%, однако на данный момент случаев заболевания за пределами привычных регионов не зарегистрировано. Онищенко подчеркнул, что вирус имеет природную очаговость, распространяясь среди летучих лис и собак, и его случаи фиксируются преимущественно в таких странах, как Бангладеш, Индия и Индонезия.

Эксперт также отметил, что закрытие границ с Индией нецелесообразно, пока не возникнет реальная угроза. Он призвал к внимательному изучению ситуации и разработке вакцины на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. «Хотя в настоящее время нет необходимости в вакцинации, такая задача должна быть поставлена для изучения вируса», — добавил Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заболевания вирусом Нипах в России.