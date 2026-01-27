Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 321
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 285
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 574
Онищенко высказался о необходимости разработки вакцины от вируса Нипах
Академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул необходимость разработки вакцины от вируса Нипах, несмотря на отсутствие потребности в массовой вакцинации сейчас. Роспотребнадзор уже выпустил рекомендации для туристов, едущих в Индию и Юго-Восточную Азию, где произошла вспышка вируса с летальностью до 70%. Случаи за пределами привычных регионов: Бангладеш, Индия и Индонезия, — не зафиксированы. Вирус природно очаговый, передается через летучих лис и собак. Онищенко считает закрытие границ с Индией преждевременным и призывает внимательно следить за ситуацией и готовиться к возможной разработке вакцины при ухудшении эпидемиологической обстановки.

Академик РАН Геннадий Онищенко высказал мнение о необходимости разработки вакцины от вируса Нипах, несмотря на то, что в настоящее время нет потребности в массовой вакцинации населения. Об этом пишет НСН.

Он отметил, что Роспотребнадзор уже выпустил рекомендации для туристов, отправляющихся в Индию и Юго-Восточную Азию, в связи с недавней вспышкой этого смертельного вируса.

Как сообщается на сайте, смертность от вируса Нипах достигает 70%, однако на данный момент случаев заболевания за пределами привычных регионов не зарегистрировано. Онищенко подчеркнул, что вирус имеет природную очаговость, распространяясь среди летучих лис и собак, и его случаи фиксируются преимущественно в таких странах, как Бангладеш, Индия и Индонезия.

Эксперт также отметил, что закрытие границ с Индией нецелесообразно, пока не возникнет реальная угроза. Он призвал к внимательному изучению ситуации и разработке вакцины на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. «Хотя в настоящее время нет необходимости в вакцинации, такая задача должна быть поставлена для изучения вируса», — добавил Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заболевания вирусом Нипах в России.