Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды 27 января
Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».
До 17:00 27 января холодную воду отключили по адресам:
- улица Макаренко, дома №№ 1 (ОГБОУ Рязанская школа-интернат), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 корпус 1;
- улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1л, 2, 3, 3 корпус 1, 4;
- улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33, 33 корпус 1.