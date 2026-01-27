Названы наиболее пострадавшие от непогоды округа Рязанской области

Отмечается, что сильнее всего от стихии пострадали Касимовский, Клепиковский и Рязанский округа. Специалисты отметили, что это связано с тем, что в этих районах линии электропередачи проходят через лесистую местность. К устранению локальных технологических нарушений привлечены 30 бригад: 68 специалистов, 30 единиц спецтехники. «В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 45 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 1,46 МВт», — заключили в посте.

Названы наиболее пострадавшие от непогоды округа Рязанской области. Об этом сообщает «Рязаньэнерго».

