На территории Рязанской области ввели желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности на территории региона объявили из-за сильных порывов ветра до 12-17 метров в секунду, обильного снегопада и гололедицы. Отмечается, что метеопредупреждение будет действовать до 21:00 28 января. Ранее губернатор поручил перевести службы на круглосуточный режим из-за снегопадов.