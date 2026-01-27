На Северной окружной перевернулась «буханка»

ДТП произошло во вторник, 27 января. На опубликованных кадрах видно, что «буханка» перевернулась на крышу. Данных о пострадавших не поступало. Согласно «Яндекс Картам», движение на Северной окружной затруднено. Официальная информация уточняется.