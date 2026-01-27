Мошенники придумали новую схему с неоплаченными штрафами ГАИ

Злоумышленники звонят жертве, выдавая себя за судебных приставов, сообщают о неоплаченном штрафе ГИБДД с пенями и просят зайти на «Госуслуги» для подтверждения. Получив код из СМС, они представляются сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и убеждают жертву, что данные уже похищены. Затем они предлагают перевести сбережения на «безопасный счет», чтобы задержать преступников.

Злоумышленники под видом судебных приставов сообщают о якобы неоплаченных штрафах ГИБДД и пытаются получить доступ к «Госуслугам». Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

МВД рекомендует не переводить деньги по указаниям незнакомцев и не сообщать коды из СМС.