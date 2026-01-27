Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 188
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 494
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 268
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 550
Мошенники придумали новую схему с неоплаченными штрафами ГАИ
Злоумышленники под видом судебных приставов сообщают о якобы неоплаченных штрафах ГИБДД и пытаются получить доступ к «Госуслугам». Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Злоумышленники звонят жертве, выдавая себя за судебных приставов, сообщают о неоплаченном штрафе ГИБДД с пенями и просят зайти на «Госуслуги» для подтверждения. Получив код из СМС, они представляются сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и убеждают жертву, что данные уже похищены. Затем они предлагают перевести сбережения на «безопасный счет», чтобы задержать преступников.

МВД рекомендует не переводить деньги по указаниям незнакомцев и не сообщать коды из СМС.