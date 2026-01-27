Минздрав сократил список препаратов для лечении гриппа

Для лечения гриппа из списка медикаментов исключены психостимуляторы и антибиотики, включая пенициллины, тетрациклины и макролиды. В перечень добавлены новые препараты: «Арбидол», «Риамиловир», «Нафазолин», «Фенилэфрин» и «Умифеновир». Также в документе закреплены обследования, включающие до 27 лабораторных тестов. Среди них анализы на вирусы гриппа и коронавирусы, а также другие исследования.

Список препаратов с указанием рекомендованных дозировок для лечения гриппа уменьшен с более чем 50 наименований до 39. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на приказ Минздрава, опубликованный на официальном портале правовой информации.

