Минздрав разрешил медикам продолжать работать без аккредитации до конца года

Работники, начавшие деятельность до 2021 года, смогут трудиться без нового сертификата до конца 2026 года, если их аккредитация истекает в 2025. Это мера Минздрава для решения проблем с кадрами. Отмечается, что этот приказ действует до 1 января 2027 года.

Работники медицинской и фармацевтической сферы смогут продолжать свою деятельность без обязательного сертификата до конца 2026 года, согласно решению Министерства здравоохранения РФ. Приказ об этом опубликован на портале правовых актов.

