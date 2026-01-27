Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-8°
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
-2°
ЦБ USD 76.01 0.09 27/01
ЦБ EUR 90.29 1.23 27/01
Нал. USD 77.72 / 77.20 27/01 16:30
Нал. EUR 91.16 / 91.36 27/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 321
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 285
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 574
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Минздрав разрешил медикам продолжать работать без аккредитации до конца года
Работники, начавшие деятельность до 2021 года, смогут трудиться без нового сертификата до конца 2026 года, если их аккредитация истекает в 2025. Это мера Минздрава для решения проблем с кадрами. Отмечается, что этот приказ действует до 1 января 2027 года.

Работники медицинской и фармацевтической сферы смогут продолжать свою деятельность без обязательного сертификата до конца 2026 года, согласно решению Министерства здравоохранения РФ. Приказ об этом опубликован на портале правовых актов.

Работники, начавшие деятельность до 2021 года, смогут трудиться без нового сертификата до конца 2026 года, если их аккредитация истекает в 2025. Это мера Минздрава для решения проблем с кадрами. Отмечается, что этот приказ действует до 1 января 2027 года.