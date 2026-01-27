Минтранс Рязанской области подал иск на 412 миллиона к АО «Безопасные дороги»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области подало иск в Арбитражный суд к АО «Безопасные дороги Рязанской области» с требованием взыскать убытки в размере 411 миллионов 753 тысячи 571 рубль. Исковое заявление зарегистрировано 16 января 2026 года, производство по делу возбуждено, следует из картотеки. Между правительством региона и компанией в 2014 году было заключено концессионное соглашение. По данным сервиса «Rusprofile», компания работает в сфере создания и использования баз данных и информационных ресурсов. Гендиректором организации с 1 августа 2025 года является Олег Соловьев.

Причина возникновения убытков в материалах дела не раскрывается.

Предварительное судебное заседание назначено на 19 марта 2026 года.