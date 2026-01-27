Минобороны РФ сможет просматривать кредитные истории граждан

По мнению министра Андрея Белоусова, для эффективной борьбы с коррупцией необходимо предоставить определённые полномочия. Их планируют передать заместителю министра обороны, который возглавляет Главное военно-политическое управление ВС РФ, генералу Виктору Горемыкину. По данным документа, он сможет запрашивать данные из ЦБ, кредитных историй, депозитариев и реестра владельцев ценных бумаг. Такие полномочия есть у судов, прокуратуры, администрации президента и регионов, а также у ФСБ, но по решению суда.

Минобороны РФ сможет просматривать кредитные истории граждан. Об этом сообщило издание «ЕЖ» со ссылкой на проект приказа ведомства.

По мнению министра Андрея Белоусова, для эффективной борьбы с коррупцией необходимо предоставить определённые полномочия. Их планируют передать заместителю министра обороны, который возглавляет Главное военно-политическое управление ВС РФ, генералу Виктору Горемыкину.

По данным документа, он сможет запрашивать данные из ЦБ, кредитных историй, депозитариев и реестра владельцев ценных бумаг. Такие полномочия есть у судов, прокуратуры, администрации президента и регионов, а также у ФСБ, но по решению суда.

Антикоррупционный юрист Илья Шуманов отметил, что это позволит силовикам отслеживать личные связи и финансовые интересы при расследованиях.