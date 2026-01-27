Министр здравоохранения прокомментировал поломку двух томографов в рязанской ОКБ

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников прокомментировал поломку двух КТ-томографоф в Областной клинической больнице. Это произошло на заседании регправительства.

По словам министра, в больнице не работают два КТ-томографа из трех.

«Одна модель исчерпала свой резерв, мы демонтируем оборудование. Второй томограф находится на гарантийном ремонте. Закончим его ремонт в феврале», — отметил Пшенников.

Кроме того, он подчеркнул, что в медучреждении работает модульный томограф, два аппарата магнитно-резонансной томографии, а также другое рентгеновское оборудование.

Напомним, в Рязани в ОКБ сломались два томографа. Пациентов, чтобы не допустить очередей, направляли в другие больницы.