Маск поддержал высказывание Дурова о небезопасности WhatsApp*

«Правда», — прокомментировал он пост Дурова о том, что «нужно быть полным глупцом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp* в 2026 году». Ранее стало известно, что на Meta** подали в суд из-за доступа к перепискам в WhatsApp*. В компании же назвали обвинения «пустой фантазией», но пообещали принять ответные шаги против истцов.

Американский миллиардер Илон Маск согласился с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, что WhatsApp* небезопасен. Об этом 27 января сообщило ТАСС.

*принадлежит корпорации Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

**признана экстремистской и запрещена в РФ.