Китайская Anta Sports приобрела 29% акций Puma за 1,5 млрд евро

Китайская компания Anta Sports Products Ltd. приобрела 29,06% акций немецкой Puma SE за 1,5 млрд евро. Об этом пишет Интерфакс. В сообщении для Гонконгской биржи указано, что Anta купит 43,015 млн акций Puma по цене 35 евро за штуку у Artemis — холдинга семьи Пино. При этом текущая цена акций Puma на закрытии рынка в понедельник составляла 21,63 евро. После сделки Anta станет крупнейшим акционером Puma, но её доля останется ниже 30%. Это важно, так как по немецкому законодательству превышение порога в 30% обязывает компанию делать обязательное предложение выкупа акций у остальных акционеров.

