Губернатор возмутился долгому ремонту светофора на улице Новоселов

Губернатор Рязанской области Павел Малков возмутился долгому ремонту светофора на пересечении улиц Новоселов и Советской Армии. Зампредседателя правительства Павел Супрун ответил на вопрос на заседании правительства.
Светофор не работал с утра 15 января. Из-за его поломки на участке дороги образовывались пробки. Как сообщали в мэрии 19 января, починка оборудования была запланирована до конца недели, то есть до 23 января. Светофор починили 22 января.
На заседании правительства также был поднят вопрос о поломке светофора на Солотчинском шоссе. Как отметил Супрун, на федеральной дороге вышла из строя кнопка вызова пешеходного режима. Ее уже починили. Далее состоялся диалог:
— Павел Викторович, по городским объектам… вопросы отрабатываются, все проблемы отслеживаются.
— Я вижу, что их отрабатывают. Вопрос в скорости отработки. Мы можем для себя какой-то регламент прописать? Например, решать вопрос в течение суток?
— Павел Викторович, такие регламенты присутствуют. Вопрос связан с тем, что произошло…
— Хорошо. Тогда проверьте, что произошло, насколько быстро мы это устранили, и проверьте регламенты — не слишком ли они комфортные для нас. Потому что если светофор не работает несколько дней, я не очень понимаю, чего там такого могло сломаться. Светофор — не такой сложный объект.
Отметим, светофор в центре города, на Первомайском проспекте, не работал двое суток. Там уже случилось ДТП.