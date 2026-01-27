Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 321
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 285
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 574
Губернатор возмутился долгому ремонту светофора на улице Новоселов
Губернатор Рязанской области Павел Малков возмутился долгому ремонту светофора на пересечении улиц Новоселов и Советской Армии. Зампредседателя правительства Павел Супрун ответил на вопрос на заседании правительства.

Светофор не работал с утра 15 января. Из-за его поломки на участке дороги образовывались пробки. Как сообщали в мэрии 19 января, починка оборудования была запланирована до конца недели, то есть до 23 января. Светофор починили 22 января.

На заседании правительства также был поднят вопрос о поломке светофора на Солотчинском шоссе. Как отметил Супрун, на федеральной дороге вышла из строя кнопка вызова пешеходного режима. Ее уже починили. Далее состоялся диалог:

— Павел Викторович, по городским объектам… вопросы отрабатываются, все проблемы отслеживаются.

— Я вижу, что их отрабатывают. Вопрос в скорости отработки. Мы можем для себя какой-то регламент прописать? Например, решать вопрос в течение суток?

— Павел Викторович, такие регламенты присутствуют. Вопрос связан с тем, что произошло…

— Хорошо. Тогда проверьте, что произошло, насколько быстро мы это устранили, и проверьте регламенты — не слишком ли они комфортные для нас. Потому что если светофор не работает несколько дней, я не очень понимаю, чего там такого могло сломаться. Светофор — не такой сложный объект.

Отметим, светофор в центре города, на Первомайском проспекте, не работал двое суток. Там уже случилось ДТП.