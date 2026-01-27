Губернатор возмутился долгому ремонту светофора на улице Новоселов

Зампредседателя правительства Павел Супрун ответил на вопрос на заседании правительства. Светофор не работал с утра 15 января. Из-за его поломки на участке дороги образовывались пробки. Как сообщали в мэрии 19 января, починка оборудования была запланирована до конца недели, то есть до 23 января. Светофор починили 22 января. На заседании правительства также был поднят вопрос о поломке светофора на Солотчинском шоссе. Как отметил Супрун, на федеральной дороге вышла из строя кнопка вызова пешеходного режима. Ее уже починили.

Губернатор Рязанской области Павел Малков возмутился долгому ремонту светофора на пересечении улиц Новоселов и Советской Армии. Зампредседателя правительства Павел Супрун ответил на вопрос на заседании правительства.

Светофор не работал с утра 15 января. Из-за его поломки на участке дороги образовывались пробки. Как сообщали в мэрии 19 января, починка оборудования была запланирована до конца недели, то есть до 23 января. Светофор починили 22 января.

На заседании правительства также был поднят вопрос о поломке светофора на Солотчинском шоссе. Как отметил Супрун, на федеральной дороге вышла из строя кнопка вызова пешеходного режима. Ее уже починили. Далее состоялся диалог:

— Павел Викторович, по городским объектам… вопросы отрабатываются, все проблемы отслеживаются.

— Я вижу, что их отрабатывают. Вопрос в скорости отработки. Мы можем для себя какой-то регламент прописать? Например, решать вопрос в течение суток?

— Павел Викторович, такие регламенты присутствуют. Вопрос связан с тем, что произошло…

— Хорошо. Тогда проверьте, что произошло, насколько быстро мы это устранили, и проверьте регламенты — не слишком ли они комфортные для нас. Потому что если светофор не работает несколько дней, я не очень понимаю, чего там такого могло сломаться. Светофор — не такой сложный объект.

Отметим, светофор в центре города, на Первомайском проспекте, не работал двое суток. Там уже случилось ДТП.