Госдума планирует повысить штрафы за неисполнение родительских обязанностей

Поправки планируют внести в статью 5.35 КоАП РФ. Текущий штраф составляет 2-3 тысячи рублей за первое нарушение и 4-5 тысяч рублей или арест до пяти суток при повторном. Парламентарии предлагают увеличить штраф до 5-10 тысяч рублей за первое нарушение и до 15-20 тысяч рублей за повторное.

Депутаты Госдумы предложили повысить штрафы для родителей, скрывающих местонахождение своих детей от других членов семьи и ограничивающих их общение. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Поправки планируют внести в статью 5.35 КоАП РФ. Текущий штраф составляет 2-3 тысячи рублей за первое нарушение и 4-5 тысяч рублей или арест до пяти суток при повторном. Парламентарии предлагают увеличить штраф до 5-10 тысяч рублей за первое нарушение и до 15-20 тысяч рублей за повторное.