ГАИ Рязанской области: более 10 человек выехали на встречную полосу за сутки

В отношении всех нарушителей приняли меры. Согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, за выезд на полосу встречного движения предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством или штрафа в размере до 7500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области за сутки выявили более 10 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

