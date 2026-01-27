ГАИ предупредила рязанцев о сложной ситуации на дорогах

Госавтоинспекция Рязанской области объявила экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный и продолжительный снегопад. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным, чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Тем, кто планирует выезд, советуют избегать резких маневров, снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть внимательными на дороге.