Единороссы вручили ученице Варсковской средней школы ответ на ее открытку участнику СВО

26 января руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юлия Феоктистова и исполняющий полномочия секретаря местного отделения Рязанского округа Дмитрий Хотенцев передали ответную открытку от штурмовика с позывным Юшка рязанской школьнице. Об этом сообщили на официальном сайте единороссов.

Семиклассница Виктория Власова не ожидала получить ответ, готовя свое письмо, она только хотела поддержать защитников Родины:

«Писала слова поддержки, писала, что солдат — это герой, он обязательно должен вернуться домой, и попросила, чтобы не унывал. Пожелала счастья и здоровья, чтобы все было хорошо», — вспоминает Вика.

В своем ответе боец поблагодарил Вику за письмо и поддержку и пожелал ей быть здоровой и хорошо учиться.

«Сегодня все мы должны объединиться. Независимо от возраста, независимо от национальности. Мы показываем всему миру, что мы — россияне — великий народ. Мы велики своей душой, велики и сильны тем, что в самые сложные времена мы объединяемся. В вопросе помощи и поддержки наших ребят на СВО нельзя недооценивать значимость именно детских писем. Ребята вкладывают в них часть своей чистейшей детской души. Для бойцов это не просто привет из дома, это крупица тепла, крупица любви, которая их согревает в очень сложное время», — отметила Юлия Феоктистова.

Во время встречи учащиеся Варсковской средней школы передали для отправки в зону СВО собранные ими маскировочные сети и тактические браслеты.

Фото: «Единая Россия».