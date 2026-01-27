Двое рязанцев украли из супермаркета четыре банки кофе, чтобы купить спиртное
Руководитель супермаркета рассказал, что двое мужчин зашли в магазин и спрятали под одежду банки кофе. Когда злоумышленники подошли к кассам, продавец потребовал, чтобы товары оплатили. Мужчины начали угрожать, а после выбежали на улицу. Оперативники уголовного розыска узнали по описанию внешности 44-летнего и 30-летнего мужчин. Ранее их привлекали к ответственности за хищения. Злоумышленников задержали. Выяснилось, что похищенное они продали и купили спиртное. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой грозит до семи лет тюрьмы. Подозреваемых арестовали.
