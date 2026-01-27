Довоенная автомарка «Руссо-Балт» вновь появилась в России

Электрофургон «Руссо-Балт» изготовлен из нержавеющей стали с электродвигателем 200 л. с. и аккумулятором на 115 кВт·ч, обеспечивающим пробег до 400 км. Он работает при температурах от −45°C до +45°C. Грузоподъемность авто — 1000 кг, управление возможно с правами категории B.

В Перми возрождается автомобильный бренд «Руссо-Балт», на официальном сайте увидеть изображения первого автомобиля компании — электрического фургона, который внешне напоминает футуристический пикап. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что производство возобновлено после 110 лет перерыва.

Фото: «Руссо-Балт».