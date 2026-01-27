Для пожилых рязанцев запустят «Школу бариста» и курсы режиссуры

Научиться готовить кофе смогут участники проекта «Активное долголетие», сообщили на заседании регправительства во вторник, 27 января. «Проект „Активное долголетие“ очень востребован. Очень приятно видеть активных долголетов, куда не приедешь, например, в какое-то интересное место, везде есть группы. Очень интересующиеся люди участвуют. Знаю, что от участников много предложений. Особенно порадовали долголеты на дропзоне в Крутицах. Для активного долголетия границ нет, их преград не существует», — сказал губернатор Павел Малков.

В Рязанской области для пожилых запустят «Школу бариста» и курсы режиссуры. Научиться готовить кофе смогут участники проекта «Активное долголетие», сообщили на заседании регправительства во вторник, 27 января.

«Проект „Активное долголетие“ очень востребован. Очень приятно видеть активных долголетов, куда не приедешь, например, в какое-то интересное место, везде есть группы. Очень интересующиеся люди участвуют. Знаю, что от участников много предложений. Особенно порадовали долголеты на дропзоне в Крутицах. Для активного долголетия границ нет, их преград не существует», — сказал губернатор Павел Малков.

Министр труда и социальной защиты населения по региону Андрей Кричинский рассказал, что в Рязанской области в программе есть четыре основных направления — спорт, творчество, карьерное долголетие и современная система заботы. По целевому охвату превышают на 20% количество участников.

Самое популярное направление — спорт. Пользуется популярностью северная ходьба. За время существования проекта количество людей, которые занимаются этим спортом, выросло с двух до 12 тысяч человек.

«В 2026 году мы запускаем школу бариста и режиссуры. Также расширяется карта проекта — выходим за пределы страны, запланирована поездка в Беларусь. Предусмотрено участие в волонтёрских лагерях, оздоровительные и социальные программы», — рассказал Кричинский.