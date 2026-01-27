Рязань
Для пожилых рязанцев запустят «Школу бариста» и курсы режиссуры
Министр труда и социальной защиты населения по региону Андрей Кричинский рассказал, что в Рязанской области в программе есть четыре основных направления — спорт, творчество, карьерное долголетие и современная система заботы. По целевому охвату превышают на 20% количество участников.

Самое популярное направление — спорт. Пользуется популярностью северная ходьба. За время существования проекта количество людей, которые занимаются этим спортом, выросло с двух до 12 тысяч человек.

«В 2026 году мы запускаем школу бариста и режиссуры. Также расширяется карта проекта — выходим за пределы страны, запланирована поездка в Беларусь. Предусмотрено участие в волонтёрских лагерях, оздоровительные и социальные программы», — рассказал Кричинский.