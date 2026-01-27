Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-8°
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
-2°
ЦБ USD 76.01 0.09 27/01
ЦБ EUR 90.29 1.23 27/01
Нал. USD 77.72 / 77.20 27/01 16:30
Нал. EUR 91.16 / 91.36 27/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 321
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 285
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 574
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Делягин: Telegram могут полностью заблокировать к сентябрю 2026 года
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин озвучил предположение о возможной блокировке Telegram в России. Об этом пишет НСН. По мнению Делягина, все пройдет по схеме, аналогичной блокировке YouTube, к сентябрю 2026 года. Он отметил, что, несмотря на такую меру, часть аудитории Telegram останется активной, как это произошло с Instagram*, где сохранилась примерно половина пользователей после запрета. * - принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин озвучил предположение о возможной блокировке Telegram в России. Об этом пишет НСН.

По мнению Делягина, все пройдет по схеме, аналогичной блокировке YouTube, к сентябрю 2026 года.

Он отметил, что, несмотря на такую меру, часть аудитории Telegram останется активной, как это произошло с Instagram*, где сохранилась примерно половина пользователей после запрета.

Делягин также упомянул о развитии альтернативного мессенджера MAX.

«Мессенджер MAX, который все так не любят, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса. Накануне там появилась возможность оставить отложенные сообщения. Так что бизнесу нужно искать выход между струйками, и даже вопреки государственной политике существовать и развиваться, но трезво учитывать ситуацию. Когда происходит падение уровня жизни населения, это не только проблема, но и ресурс, потому что люди хотят, несмотря на это, сохранять образ жизни. И нужно идти в те сферы бизнеса, которые ориентированы на сохранение прежнего образа жизни», — отметил он.

Политик добавил, что его мнение о блокировке Telegram является лишь предположением, и у него нет конкретных инсайдов по этому вопросу.

* - принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.