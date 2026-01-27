Делягин: Telegram могут полностью заблокировать к сентябрю 2026 года

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин озвучил предположение о возможной блокировке Telegram в России. Об этом пишет НСН.

По мнению Делягина, все пройдет по схеме, аналогичной блокировке YouTube, к сентябрю 2026 года.

Он отметил, что, несмотря на такую меру, часть аудитории Telegram останется активной, как это произошло с Instagram*, где сохранилась примерно половина пользователей после запрета.

Делягин также упомянул о развитии альтернативного мессенджера MAX.

«Мессенджер MAX, который все так не любят, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса. Накануне там появилась возможность оставить отложенные сообщения. Так что бизнесу нужно искать выход между струйками, и даже вопреки государственной политике существовать и развиваться, но трезво учитывать ситуацию. Когда происходит падение уровня жизни населения, это не только проблема, но и ресурс, потому что люди хотят, несмотря на это, сохранять образ жизни. И нужно идти в те сферы бизнеса, которые ориентированы на сохранение прежнего образа жизни», — отметил он.

Политик добавил, что его мнение о блокировке Telegram является лишь предположением, и у него нет конкретных инсайдов по этому вопросу.

