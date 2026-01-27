Читательский интерес к прозе Салтыкова-Щедрина вырос почти на 80% в России

Читательский интерес к прозе Салтыкова-Щедрина вырос почти на 80% в России. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на книжный сервис «Литрес».

Спрос на книги Салтыкова-Щедрина вырос на 48% по сравнению с прошлым годом.

По данным «Литрес», самыми популярными произведениями стали «Господа Головлёвы», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «История одного города», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь».

Россияне также стали чаще покупать сатирическую литературу — выручка в этом жанре выросла на 15%. В общем рейтинге «Господа Головлёвы» поднялись с 8-й на 5-ю строчку.