Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 321
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 285
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 574
Читательский интерес к прозе Салтыкова-Щедрина вырос почти на 80% в России
По данным «Литрес», самыми популярными произведениями стали «Господа Головлёвы», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «История одного города», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь».

Читательский интерес к прозе Салтыкова-Щедрина вырос почти на 80% в России. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на книжный сервис «Литрес».

Спрос на книги Салтыкова-Щедрина вырос на 48% по сравнению с прошлым годом.

По данным «Литрес», самыми популярными произведениями стали «Господа Головлёвы», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «История одного города», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь».

Россияне также стали чаще покупать сатирическую литературу — выручка в этом жанре выросла на 15%. В общем рейтинге «Господа Головлёвы» поднялись с 8-й на 5-ю строчку.