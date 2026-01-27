Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Чиновник пожаловался губернатору на рязанцев, машины которых мешают уборке снега
Замглавы администрации Дмитрий Лощинин на заседании правительства 27 января пожаловался губернатору Павлу Малкову на рязанцев, чьи машины мешают ночной уборке снега на парковках. Павел Малков отметил жалобы в соцсетях и поинтересовался, как организована уборка. Лощинин объяснил, что из-за большого числа припаркованных авто полноценная уборка не всегда возможна, хотя места уборки ограждают лентами и размещают объявления. В первую очередь убирают дороги с интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта, а парковки очищают только ночью после этого.

Замглавы администрации Дмитрий Лощинин пожаловался губернатору Павлу Малкову на рязанцев, машины которых мешают ночной уборке снега на парковках. Это произошло на заседании регионального правительства 27 января.

Глава региона Павел Малков поинтересовался, как выстраивается работа по уборке города на парковочных местах. Он обратил внимание на жалобы рязанцев в соцсетях.

«К сожалению, из-за большого количества припаркованных автомобилей не всегда удается провести полноценную уборку, несмотря на то, что места, где планируется уборка, мы ограждаем сигнальными лентами и размещаем объявления о проведении ночной плановой уборки. Тем не менее мы отрабатываем большую часть территорий. В первую очередь убираем дороги, по которым ходит общественный транспорт и где высокая интенсивность автомобильного движения, и только после этого приступаем к уборке парковок ночью», — сказал Лощинин.

Напомним, рязанцы жаловались на заваленные снегом платные парковки.

Речь идет в том числе и о парковках для инвалидов.

На заседании правительства глава региона также поручил перевести городские службы на круглосуточный режим работы из-за обильных снегопадов.