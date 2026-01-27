Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-9°
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
-2°
ЦБ USD 76.01 0.09 27/01
ЦБ EUR 90.29 1.23 27/01
Нал. USD 77.63 / 77.20 27/01 13:25
Нал. EUR 91.16 / 91.46 27/01 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 253
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 532
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 279
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 564
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Большинство россиян хотят перезахоронить Ленина
«За вариант предать земле Ленина проголосовали 59 процентов участников. 41 процент предпочел бы оставить все без изменения и оставить тело вождя мирового пролетариата в мавзолее у стен Кремля», — передает «Лента. ру». Известно, что его официальные похороны прошли 27 января 1924 года.

Большинство россиян выступают за то, чтобы тело Владимира Ленина предали земле. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на итоги онлайн-опроса, в котором приняли участие 64 667 человек.

«За вариант предать земле Ленина проголосовали 59 процентов участников. 41 процент предпочел бы оставить все без изменения и оставить тело вождя мирового пролетариата в мавзолее у стен Кремля», — передает «Лента. ру».

Известно, что его официальные похороны прошли 27 января 1924 года.