Большинство россиян хотят перезахоронить Ленина

«За вариант предать земле Ленина проголосовали 59 процентов участников. 41 процент предпочел бы оставить все без изменения и оставить тело вождя мирового пролетариата в мавзолее у стен Кремля», — передает «Лента. ру». Известно, что его официальные похороны прошли 27 января 1924 года.

Большинство россиян выступают за то, чтобы тело Владимира Ленина предали земле. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на итоги онлайн-опроса, в котором приняли участие 64 667 человек.

