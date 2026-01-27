Банки РФ в 2025 году закрыли около 1700 дополнительных офисов

В 2024 году закрылось 7700 банковских отделений, что стало крупнейшим годовым сокращением с 2019 года. Цифровая трансформация и экосистемные изменения ускоряют переход банков на удаленное обслуживание, снижая расходы и повышая рентабельность. В 2023 году закрылось в 3,6 раза больше отделений, чем в 2024. На начало года их осталось 22 300, хотя в прошлом году было 30 000. Сбербанк закрыл более 900 офисов, вдвое больше, чем в 2023.

Российские банки в 2025 году закрыли около 1700 дополнительных офисов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

В 2024 году закрылось 7700 банковских отделений, что стало крупнейшим годовым сокращением с 2019 года. Цифровая трансформация и экосистемные изменения ускоряют переход банков на удаленное обслуживание, снижая расходы и повышая рентабельность.

В 2023 году закрылось в 3,6 раза больше отделений, чем в 2024. На начало года их осталось 22 300, хотя в прошлом году было 30 000. Сбербанк закрыл более 900 офисов, вдвое больше, чем в 2023.

ЦБ отмечает, что закрытие офисов в крупных городах не влияет на доступность услуг, а в небольших населенных пунктах создает риски. Банки обязаны обеспечивать альтернативные точки обслуживания при ликвидации отделений. Регулятор следит за сбалансированным переходом на дистанционный формат.