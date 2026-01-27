Владельца телеграм-канала оштрафовали за видео о последствиях террористический атак
Известно, что в телеграм-канале 5 сентября 2025 года в 01:49 опубликовал видео о последствиях террористических атак в Рязанской области. Мировой судья, изучив материалы дела, признал Татьяну Н. виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф.
Администратора рязанского телеграм-канала «ЧП и ДТП Рязань» оштрафовали за публикацию видео террористических атак. Об этом сообщили в телеграм-канале «Опергруппа Рязанской области».
