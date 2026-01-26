Жители рязанской многоэтажки сообщили, что их подвал заливает фекалиями

Инцидент произошел в доме на улице Гагарина. По словам местных жителей, коммунальные служба не отреагировали на обращения о прорыве труб в подвале. «Никак не приезжает аварийная служба. Летом тут будет стоять ужасный аромат», — отметила одна из жительниц дома.

