Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 758
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 247
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 214
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 479
«Зелёный сад — наш дом» поздравил учащихся и преподавателей РТК с Днём российского студенчества

Накануне праздника представители девелопера побывали на концерте в Рязанском технологическом колледже. А директор по строительству Екатерина Панина вручила почётные грамоты и премии студентам и преподавателям, поблагодарив всех собравшихся за плодотворную работу.

Строительную компанию и Рязанский технологический колледж связывают не только рабочие, но и дружеские отношения, а также общая задача — вернуть молодежь на стройку. В том числе — девушек, как это было в советское время. Соглашение о сотрудничестве было подписано полтора года назад. С тех пор на объектах ГК «Зелёный сад — наш дом» проходят практику десятки студентов. Лучшие получают приглашение на постоянную работу.

«С руководителями колледжа мы действительно подружились, эту дружбу мы перенесли на студентов. Сегодня в компании проходят производственную практику более 50 студентов технологического колледжа, переведённых на индивидуальное обучение. Это первоклассный пример для всех строителей не только Рязани, но и всей нашей Родины. Также мы вернулись к советской теме наставничества — привлекаем к работе с молодёжью опытных сотрудников», — рассказал управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич.

Он подчеркнул, что в строительной отрасли действительно наблюдается кадровый голод, привлечь молодёжь на стройку бывает непросто. Но благодаря практической работе, индивидуальному подходу, наставникам для каждого студента и материальной заинтересованности проблему удаётся решить.

Почему студенты приходят работать в «Зелёный сад — наш дом», что им нравится в компании больше всего — узнайте из видео.