Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 636
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 172
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 199
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 465
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
За выходные в Рязанской области поймали 14 пьяных водителей
За выходные в Рязанской области поймали 14 пьяных водителей. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Всего за выходные в регионе выявили 891 нарушение ПДД РФ, в том числе 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения: 5 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, трое сели за руль пьяными повторно.

Также выявлено 30 нарушений, совершенных пешеходами. 13 автолюбителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлены 20 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 82 нарушения, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.