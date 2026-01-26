За выходные в Рязанской области поймали 14 пьяных водителей

Всего за выходные в регионе выявили 891 нарушение ПДД РФ, в том числе 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения: 5 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, трое сели за руль пьяными повторно. Также выявлено 30 нарушений, совершенных пешеходами. 13 автолюбителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлены 20 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 82 нарушения, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.

