За неделю в Рязанской области произошло 18 пожаров, погибли двое

Всего ликвидировано 13 техногенных пожаров и пять загораний мусора. Огнем уничтожено и повреждено 18 строений, одна машина. Погибли два человека. Мужчина 1978 года рождения умер после пожара в жилом доме в селе Гладкие Выселки Захаровского округа, который произошел 19 января. Еще один житель 1970 года рождения погиб 20 января при пожаре в селе Дмитриево Касимовского округа.

