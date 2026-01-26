Во вторник в Рязанской области пройдет небольшой снег

Во вторник, 27 января, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой снег. Гололедица. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -19, -14°С, днём поднимется до -12, -7°С.