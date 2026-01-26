ВЦИОМ: россияне потратили около 64 тыс. рублей на празднование Нового года

По данным ВЦИОМа, россияне экономят на новогодних праздниках. За все годы только в 2007-м удалось уложиться в бюджет, а в 2018-м — сэкономить. Средний россиянин потратил на стол 12,314 руб., на подарки — 24,63 тыс. руб. (хотя планировали меньше), на развлечения — 27,509 руб. Несмотря на инфляцию, расходы не выросли, отмечают аналитики.

В среднем россияне потратили на празднование Нового года 64,46 тыс. руб. Об этом следует из аналитического обзора ВЦИОМа. По словам экспертов, это на 8% больше запланированного бюджета.

