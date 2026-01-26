В выходные дни в Рязани полиция выявила 51 нарушение миграционных правил

В выходные дни в Рязанской области полиция провела рейды для поддержания порядка. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники проверяли, как соблюдаются правила пребывания иностранных граждан и выявляли правонарушения.

В результате рейдов обнаружили 51 нарушение миграционного законодательства. Полицейские составили 44 протокола на иностранных граждан и 7 протоколов на российских работодателей, которые незаконно нанимали иностранцев.

Также в Рязани, в центре города и возле крупных торговых центров, полицейские остановили действия 50 нарушителей. В двух магазинах и двух кафе выявили нарушения при продаже алкоголя, изъяли 184 литра спиртного.

Проводятся проверки по всем фактам.