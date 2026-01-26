Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 636
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 172
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 199
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 465
В выходные дни в Рязани полиция выявила 51 нарушение миграционных правил
В выходные дни в Рязанской области полиция провела рейды для поддержания порядка. Сотрудники проверяли, как соблюдаются правила пребывания иностранных граждан и выявляли правонарушения. В результате рейдов обнаружили 51 нарушение миграционного законодательства. Полицейские составили 44 протокола на иностранных граждан и 7 протоколов на российских работодателей, которые незаконно нанимали иностранцев. Также в Рязани, в центре города и возле крупных торговых центров, полицейские остановили действия 50 нарушителей. В двух магазинах и двух кафе выявили нарушения при продаже алкоголя, изъяли 184 литра спиртного.

Проводятся проверки по всем фактам.