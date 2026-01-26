В травмпункт БСМП за неделю попали 465 рязанцев

157 человек обратились за помощью с переломами, 153 — с ушибами, 86 — с растяжениями, 19 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.

