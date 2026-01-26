Рязань
В Шилове 27 января временно отключат электроэнергию
Филиал АО «РОЭК» Шиловский РЭС проведет плановые работы с отключением электроэнергии во вторник, 27 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 10:00 до 12:00 свет отключат по адресам: пл. Советская, д. 4, 6, 8 (в том числе подкачивающий насос), ул. Затонная к ж/д, ул. Первомайская, д. 74, 76, 78, 80. Без электроэнергии также останутся музыкальная школа, библиотека, ДДТ, гаражи, магазины «Престиж», «Игрушки», «Комиссионный», «РБТ», магазин № 7 и ВНС.

С 14:00 до 16:00 планируется отключение по адресам: детский сад № 3, ул. 8 Марта, д. 2А, 4А, ул. Первомайская, д. 82, здание Госстраха, КНС МУПТЭС, нотариальные конторы, а также магазины «Красное & Белое», «Фаворит», «Мясо», «РПС», «Конфеты», «Амка», «Светлана» и аптека.