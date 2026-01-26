В рязанском Минздраве рассказали, как внести данные о группе крови в паспорт

Министерство здравоохранения Рязанской области выпустило инструкцию по внесению информации о группе крови в паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что такие данные ускоряют принятие решений в экстренных ситуациях, включая срочные медицинские вмешательства и переливание крови.

